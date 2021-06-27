Жизнь МакSим под угрозой: «Аппарат ИВЛ не справляется»

ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. В свою очередь, источник РИА Новости, официальный представитель певицы МакSим, опровергла данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО): «У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», — заявила она. Но и по ее словам, состояние певицы остается крайне тяжелым.

Диагноз певицы продолжает оставаться прежним — пневмония. Подозрение на коронавирусную инфекцию долго оставалось не подтвержденным: все ПЦР-тесты были отрицательными. Более того, как передает KP.ru, в крови МакSим были найдены антитела.