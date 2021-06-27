Жизнь МакSим под угрозой: «Аппарат ИВЛ не справляется»
Каждый день появляются новые подробности о состоянии здоровья Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим. Но все они — неутешительные. Неделю певица находится в больнице, большую часть из которой, она введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Но аппарат искусственной вентиляции легких больше не справляется с задачей — девушку подключили к ЭКМО.
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Фото: Starface
Близкий друг артистки рассказал в интервью «Комсомольской правде»: «Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Это случилось два дня назад. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее».
ЭКМО используется врачами, как метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. В свою очередь, источник РИА Новости, официальный представитель певицы МакSим, опровергла данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО): «У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», — заявила она. Но и по ее словам, состояние певицы остается крайне тяжелым.
Диагноз певицы продолжает оставаться прежним — пневмония. Подозрение на коронавирусную инфекцию долго оставалось не подтвержденным: все ПЦР-тесты были отрицательными. Более того, как передает KP.ru, в крови МакSим были найдены антитела.
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look, StarFace
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