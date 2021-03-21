Живущая в нищете четвертая жена Ефремова превратила квартиру в свалку мусора
Фото: Global Look Press
Экс-супруга Михаила Ефремова, которая является матерью его дочери Анны-Марии, живет в центре столицы. Недвижимость Качалиной нуждается в срочном ремонте и уборке: со стен буквально сходят обои, а полы завалены горами мусора. Такой интерьер Ксения показала в эфире программы «Ты не поверишь!». Женщина призналась: «Мне никто деньгами не помогает. Слава богу, что у животных еда есть». Ксения даже с журналистами общается в нетрезвом состоянии, а в продуктовом магазине не покупает ничего кроме бутылок. Экс-жена даже отказывается писать письма Михаилу в тюрьму, объясняя это тем, что не знает местного жаргона.
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!»
Напомним, что 8 сентября состоялось судебное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Трагедия случилась в июне, и в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Ефремов признал вину (до этого он несколько раз менял показания), и прокурор потребовал для него 11 лет заключения в колонии. Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП.
И наконец судья Елена Абрамова огласила приговор: ближайшие 8 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Ефремов также должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Суд также лишил актера прав на управление автомобилями на три года, сообщает BAZA.
Фото: Кадр из программы «Ты не поверишь!», Global Look Press, Starface
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