Живущая в нищете четвертая жена Ефремова превратила квартиру в свалку мусора

Напомним, что 8 сентября состоялось судебное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Трагедия случилась в июне, и в течение трех месяцев расследование и судебные слушания превратились в настоящий балаган, благодаря усилиям адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева. Ефремов признал вину (до этого он несколько раз менял показания), и прокурор потребовал для него 11 лет заключения в колонии. Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП.

И наконец судья Елена Абрамова огласила приговор: ближайшие 8 лет Михаил Ефремов проведет в колонии общего режима. Ефремов также должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова. Суд также лишил актера прав на управление автомобилями на три года, сообщает BAZA.