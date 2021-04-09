Живущая на вилле за 400 миллионов вдова Караченцова пожаловалась на материальные трудности

Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, пожаловалась на материальные трудности после смерти мужа. Об этом она рассказала в эфире программы «Хватит слухов!» на «ТВЦ».

Сейчас она живет за счет сдачи недвижимости, а сама обосновалась в загородном доме в Подмосковье около парка «Лосиный остров», которая стоит 400 миллионов рублей.

Кроме того, в распоряжении Людмилы имеется и другая недвижимость — квартира в центре Москвы на 250 квадратных метров и особняк в Болгарии.

«Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. Я живу на деньги, которые получаю от сдачи в аренду недвижимости. А так бы давно умерла с голоду», — говорит Людмила.

При жизни актер получал в театре «Ленком» ежемесячно 200 тысяч рублей на протяжении пятнадцати лет после серьезного ДТП, как рассказал журналистам директор культурного учреждения Марк Варшавер.