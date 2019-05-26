Животик или показалось? В Сети обсуждают новую беременность Анастасии Шубской

В минувшие выходные в блоге Анастасии Шубской (Овечкиной) появились фотографии, которые спровоцировали слухи о ее второй беременности.
Подписчики отметили слегка выдающийся живот модели.
«Мне кажется или животик?», «И мне на 1 так же показалось))», «Ничего не кажется, животикиналицо», — обсуждают они.
В комментариях супруга Александра Овечкина лайкнула комментарий подруги: «кажется», — и поделилась красноречивыми видео в «сториз»:
Как считаете вы, беременна ли Анастасия?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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