«Живи, дыши, твори»: Пугачева, Николаев, Басков и другие знаменитости поздравляют Киркорова с 52-летием

Филипп Киркоров празднует 52-й день рождения. С раннего утра в его адрес полетели теплые слова поздравлений от родных, друзей и коллег. И одним из первых Филипп поздравил с днем рождения себя сам.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕНЯ. И как обычно, последние 32 года - НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА СЦЕНЕ! я вылетаю сегодня вечером в АРАБСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭМИРАТЫ, в ДУБАИ, где уже завтра, 1 мая, я в кругу своих близких людей и коллег отмечу свой 52 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. в очень красивом месте, ну а уже 2 мая - я представлю зрителям и всем кто отдыхает в эти праздничные дни не в Москве, а в Дубаи, свою эксклюзивную программу «THE BEST», - написал Филипп в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).