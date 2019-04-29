logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Живи, дыши, твори»: Пугачева, Николаев, Басков и другие знаменитости поздравляют Киркорова с 52-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Филиппу Киркорову - 52

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
День рождения король эстрады отмечает 30 апреля.

Филипп Киркоров празднует 52-й день рождения. С раннего утра в его адрес полетели теплые слова поздравлений от родных, друзей и коллег. И одним из первых Филипп поздравил с днем рождения себя сам.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕНЯ. И как обычно, последние 32 года - НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА СЦЕНЕ! я вылетаю сегодня вечером в АРАБСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭМИРАТЫ, в ДУБАИ, где уже завтра, 1 мая, я в кругу своих близких людей и коллег отмечу свой 52 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. в очень красивом месте, ну а уже 2 мая - я представлю зрителям и всем кто отдыхает в эти праздничные дни не в Москве, а в Дубаи, свою эксклюзивную программу «THE BEST», - написал Филипп в Instagram (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, МЕНЯ😜 И как обычно, последние 32 года - НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НА СЦЕНЕ!🕺🏻- я вылетаю сегодня вечером в АРАБСКИЕ ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭМИРАТЫ, в ДУБАИ, где уже завтра, 1 мая, я в кругу своих близких людей и коллег отмечу свой 52 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 🎂в очень красивом месте, ну а уже 2 мая - я представлю зрителям и всем кто отдыхает в эти праздничные дни не в Москве, а в Дубаи, свою эксклюзивную программу «THE BEST” by @franco.dragone, где прозвучат мои самые известные хиты, спетые мной за последние 30 лет❗️❗️❗️ моей творческой деятельности🎼 P.S. Все Знакомые мои и друзья-коллеги, отдыхающие сейчас в Эмиратах - найдите меня 1 мая и приходите на мой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Пароли и явки - при созвоне!🕺🏻 Ну и конечно, Премьера моего нового трека «СТЕСНЕНИЕ ПРОПАЛО» @antonpustovoj, который прозвучит первый раз далеко от Родины - в Солнечном и Гостеприимном ДУБАИ, а уже сегодня ТОЛЬКО НА «РУССКОМ РАДИО» @russkoe_radio в Вечернем Шоу АЛЛЫ ДОВЛАТОВОЙ @alla_dovlatova, где в течении 2 часов мы будем общаться с радиослушателями и отвечать на Ваши вопросы, и сразу на самолёт, и на ЭМИРАТЫ (мой первый ДР в воздухе)!✌️ ВРУ! Это уже второй раз. Первый раз был на гастролях АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ @alla_orfey и меня в составе ее группы «РЕЦИТАЛ» - 30 апреля 1989 года мы вылетали из Москвы в АВСТРАЛИЮ, и гуляли мой день в небе на протяжении почти 30 часов))) #деньрождения #филиппкиркоров #philippkirkorov #kirkorov

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Одной из первых артиста поздравила его бывшая жена Алла Пугачева. Она назвала Филиппа дружище и попросила его «якать» как можно дольше.

Присоединился к поздравлениям и давнишний друг Киркорова – Николай Басков. В честь дня рождения Филиппа артисты записали шуточный ролик, в котором играют в шахматы, но в честь праздника согласились на ничью. В народе давно говорят, что Киркоров и Басков – главные соперники на сцене. Артисты с радостью и юмором поддерживают это мнение.

«С днем рождения неповторимый, яркий, безумно талантливый, мой дорогой друг. Будь здоров и счастлив и продолжай также удивлять и будоражить своим творчеством, имиджем и профессионализмом», - написал в Instagram Николай Басков.

«Меня так забавляет чемпионат мира по скоростному поздравлению тебя с днем рождения! Гляди-ка, 0 часов, 0 минут и 1 секунда - а уже поздравили! Молодцы! Пожалуй, останусь без призового места, просто надеюсь, что увидишь и прочитаешь: сколько разговоров переговорено, сколько раз куда-то летали вместе, сколько раз созванивались и часами о чём-то разговаривали... Живи, дыши, будь счастлив и любим! ТВОРИ!», - поздравил друга композитор и певец Игорь Николаев.

Филипп Киркоров и Катя Лель

Фото: Instagram

«Самого яркого, красивого и талантливого Артиста, Певца, Папочку и Человека, прекрасного Филиппа Киркорова поздравляю с Днем рождения!!!! Дорогой, пусть твоя жизнь будет всегда наполнена добротой и теплотой, светом любви и радостью от детей и близких, вдохновением и новыми хитами, благословением этого мира и искренними людьми!!!! С любовью, Катя Лель!», - поздравила артиста Катя Лель.

Напомним, что 15 апреля 70-летие отметила Алла Пугачева. Примадонна ушла со сцены 10 лет назад, но в честь юбилея дала большой концерт в Кремле. Филипп Киркоров был там среди родственников и друзей артистки. После концерта он пришел в гримерку к Алле Борисовне и поздравил ее с днем рождения: «Ты была, есть и будешь», - сказал тогда Киркоров.

А что вы пожелаете Филиппу Киркорову в день рождения?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»
Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику Аллы Пугачевой