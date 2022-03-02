Жива и невредима: Анжелика Варум вышла на связь спустя два месяца затишья

Последний пост в Instagram и Facebook артистки был по случаю Нового года. Она поздравила фанатов с праздником и исчезла с радаров. Анжелика проигнорировала годовщину отношений с Агутиным и день рождения дочери. Никаких публикаций по этому поводу в ее аккаунтах не было. Это порядком встревожило ее аудиторию. Некоторые подумали, что Варум тяжело больна, другие, что пытается справиться с кризисом в отношениях. Третьи вовсе решили, что артистка улетела жить в США. Догадок было много, но ни одна не подтвердилась.

Издание «Комсомольская правда» выяснило, где пропадала певица. Журналистам удалось связаться с личным помощником супруга Анжелики Варум. Один из сотрудников Леонида Агутина поспешил развеять слухи, появившиеся вокруг певицы за время ее отсутствия.