Жива и невредима: Анжелика Варум вышла на связь спустя два месяца затишья
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Последний пост в Instagram и Facebook артистки был по случаю Нового года. Она поздравила фанатов с праздником и исчезла с радаров. Анжелика проигнорировала годовщину отношений с Агутиным и день рождения дочери. Никаких публикаций по этому поводу в ее аккаунтах не было. Это порядком встревожило ее аудиторию. Некоторые подумали, что Варум тяжело больна, другие, что пытается справиться с кризисом в отношениях. Третьи вовсе решили, что артистка улетела жить в США. Догадок было много, но ни одна не подтвердилась.
Издание «Комсомольская правда» выяснило, где пропадала певица. Журналистам удалось связаться с личным помощником супруга Анжелики Варум. Один из сотрудников Леонида Агутина поспешил развеять слухи, появившиеся вокруг певицы за время ее отсутствия.
Помощник артиста сообщил, что Варум здорова и не покидала страну. «Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит. Да, Анжелика и Леонид сейчас в России. А по поводу ее концертов вам надо уточнять у директора: я занимаюсь соцсетями и сайтом Леонида», — сообщил менеджер Агутина.
Позже стало известно, что ближайший концерт, который был запланирован на 6 марта, Анжелика Варум отменила без объяснения причин.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press