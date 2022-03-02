passion.ru
1 мин.

Жива и невредима: Анжелика Варум вышла на связь спустя два месяца затишья

В последнее время поклонники певицы были обеспокоены ее отсутствием. Анжелика Варум долгое время не публиковала ничего в блоге и не давала интервью. Наконец стало известно, где сейчас находится звезда и что с ней происходит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Певица Анжелика Варум

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Последний пост в Instagram и Facebook артистки был по случаю Нового года. Она поздравила фанатов с праздником и исчезла с радаров. Анжелика проигнорировала годовщину отношений с Агутиным и день рождения дочери. Никаких публикаций по этому поводу в ее аккаунтах не было. Это порядком встревожило ее аудиторию. Некоторые подумали, что Варум тяжело больна, другие, что пытается справиться с кризисом в отношениях. Третьи вовсе решили, что артистка улетела жить в США. Догадок было много, но ни одна не подтвердилась.

Издание «Комсомольская правда» выяснило, где пропадала певица. Журналистам удалось связаться с личным помощником супруга Анжелики Варум. Один из сотрудников Леонида Агутина поспешил развеять слухи, появившиеся вокруг певицы за время ее отсутствия.

Помощник артиста сообщил, что Варум здорова и не покидала страну. «Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит. Да, Анжелика и Леонид сейчас в России. А по поводу ее концертов вам надо уточнять у директора: я занимаюсь соцсетями и сайтом Леонида», — сообщил менеджер Агутина.

Позже стало известно, что ближайший концерт, который был запланирован на 6 марта, Анжелика Варум отменила без объяснения причин.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят