Жительница Бейрута родила ребенка прямо во время страшного взрыва в порту
Фото: Facebook/Eddy Khnaisser
Недавно в Бейруте произошла страшная катастрофа — в порту взорвался склад с селитрой. Взрыв уничтожил половину города: более сотни погибших, пять тысяч человек получили ранения. Трагедия навсегда останется в памяти ливанцев, но для одной семьи из Бейрута она точно будет одним из главных воспоминаний в жизни. Дело в том, что страшный взрыв в порту случился прямо во время родов малыша. Счастливый отец мечтал заснять на видео появление ребенка, но поневоле запечатлел на видео жуткий момент трагедии.
В родильном зале взрывом выбило окна, чуть позже отключилось электричество. Врачам пришлось проводить роды в полной темноте. Отец помогал акушерам. В итоге и медики, и мама справились на отлично: ребенок родился абсолютно здоровым.
Фото: Twitter/@iTheuy
Событие произвело неизгладимое впечатление на всех членов семьи. «Вчера мой сын Джордж родился во время катастрофического взрыва! Это было безумие! Я не верил, что мы выжили. Моя жена прекрасна, а малыш потрясающий! Теперь они в безопасности», — написал у себя в Facebook счастливый отец.
Взрыв в порту Берута произошел 4 августа. Причиной трагедии власти называют нарушение техники безопасности во время сварочных работ. По предварительным данным, взорвался склад с селитрой. В результате взрыва погибли 158 человек, еще пять тысяч получили ранения различной степени тяжести.
Фото и видео: Facebook, Twitter
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