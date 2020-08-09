Жительница Бейрута родила ребенка прямо во время страшного взрыва в порту

Событие произвело неизгладимое впечатление на всех членов семьи. «Вчера мой сын Джордж родился во время катастрофического взрыва! Это было безумие! Я не верил, что мы выжили. Моя жена прекрасна, а малыш потрясающий! Теперь они в безопасности», — написал у себя в Facebook счастливый отец.

Взрыв в порту Берута произошел 4 августа. Причиной трагедии власти называют нарушение техники безопасности во время сварочных работ. По предварительным данным, взорвался склад с селитрой. В результате взрыва погибли 158 человек, еще пять тысяч получили ранения различной степени тяжести.