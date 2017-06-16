Наследник британского престола дал откровенное интервью Daily Mail

Не так давно стало известно, что принц Гарри хотел отказаться от королевских привилегий, чтобы жить, как обычный человек. Daily Mail опубликовал откровенное интервью с монаршей особой.

Несмотря на то, что Гарри — пятый в очереди на британский престол, долгое время молодой человек думал об отказе от короны. Однако принять такое непростое, судьбоносное решение помешала сильная любовь к бабушке — королеве Великобритании Елизавете II.

Как пишет WMJ.ru, в течении десяти лет принц служил в армии вдалеке от дома. «Я хорошо понимаю людей разного происхождения, я чувствовал, что мы с ними были командой», — говорит Гарри о том времени, когда он был не королевской особой, а военнослужащим. Однако в 2007 году журналисты раскрыли место службы принца Уэльского, и ему пришлось вернуться во дворец.

Гарри считает, что именно армия помогла ему добиться успеха. Сейчас наследник британской короны занимается благотворительностью, как и его погибшая мать принцесса Диана.