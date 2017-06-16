«Жить обычной жизнью»: принц Гарри хотел отказаться от королевских привилегий
Не так давно стало известно, что принц Гарри хотел отказаться от королевских привилегий, чтобы жить, как обычный человек. Daily Mail опубликовал откровенное интервью с монаршей особой.
Несмотря на то, что Гарри — пятый в очереди на британский престол, долгое время молодой человек думал об отказе от короны. Однако принять такое непростое, судьбоносное решение помешала сильная любовь к бабушке — королеве Великобритании Елизавете II.
Как пишет WMJ.ru, в течении десяти лет принц служил в армии вдалеке от дома. «Я хорошо понимаю людей разного происхождения, я чувствовал, что мы с ними были командой», — говорит Гарри о том времени, когда он был не королевской особой, а военнослужащим. Однако в 2007 году журналисты раскрыли место службы принца Уэльского, и ему пришлось вернуться во дворец.
Гарри считает, что именно армия помогла ему добиться успеха. Сейчас наследник британской короны занимается благотворительностью, как и его погибшая мать принцесса Диана.
Фото: globallookpress.com