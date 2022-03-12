Жили раздельно: сестра Градского рассказала о последнем браке брата

«Думаю, он сделал это ради двух младших детей. Конечно, волновался за них, переживал, как они будут жить без него. Своих маленьких детей он любил уже как внуков», — говорит Наталья, вспоминая о свадьбе Александра Градского с Коташенко. .

Марина родила музыканту двоих детей. Старшему сыну Саше сейчас семь лет, а Ивану — три года. Для молодой супруги Александр Градский строил дом в элитном поселке. Наталья Градская также рассказывала, что ее брат до последних дней занимался стройкой, созванивался с прорабами и давал указания бригадам.

Фото и видео: Антатолий Ломохов/ Global Look press