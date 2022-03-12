Жили раздельно: сестра Градского рассказала о последнем браке брата
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Фото: Антатолий Ломохов/ Global Look press
Сестра покойного Александра Градского рассказала, что в семье артиста все складывалось не совсем гладко. «Жили последние семь лет раздельно. Саша в московской квартире, Марина с детьми за городом. Она привозила детей к нему, сама приезжала на выходные. Иногда он наведывался на дачу», — рассказала Наталья в интервью 7days.
Хотя Наталья много лет живет во Франции, она не теряла связи с братом. Сейчас она общается со всеми его детьми и третьей супругой Ольгой. По словам сестры Александра Борисовича, незадолго до смерти исполнитель часто звонил бывшей жене Ольге, тогда как с Коташенко даже не делил общую жилплощадь.
«Думаю, он сделал это ради двух младших детей. Конечно, волновался за них, переживал, как они будут жить без него. Своих маленьких детей он любил уже как внуков», — говорит Наталья, вспоминая о свадьбе Александра Градского с Коташенко. .
Марина родила музыканту двоих детей. Старшему сыну Саше сейчас семь лет, а Ивану — три года. Для молодой супруги Александр Градский строил дом в элитном поселке. Наталья Градская также рассказывала, что ее брат до последних дней занимался стройкой, созванивался с прорабами и давал указания бригадам.
Фото и видео: Антатолий Ломохов/ Global Look press