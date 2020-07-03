«Жги, твори!» Олег Газманов трогательно поздравил старшего сына с днем рождения и рассказал о его успехах
Фото: www.instagram.com/rodder13/
Олег Газманов в Instagram трогательно поздравил старшего сына Родиона с днем рождения. Ему исполнилось 39.
«Сегодня у моего старшего сына Родиона день рождения! Я наблюдаю за его творчеством и горжусь тем, что он делает. Как он пишет стихи и музыку, как проводит свои шоу и как помогает пожилым людям в своих проектах. Самое главное, что он работает 24/7 и получает удовольствие от этой жизни, не смотря на усталость и непростые временА.
С днем рожденья, сын мой Род!
Жги, твори и пусть ненастье стороною обойдет.
Будь уверенней с годами и счастливей и сильней!
Полюби и будь любимым и побольше ясных дней!», — написал отец в микроблоге поздравление сыну.
«39! Полет отличный, планов громадье! У меня лучшая в мире команда, лучшие в мире друзья и лучшая в мире работа!
Это последний год, в котором тройка — первая цифра в моем возрасте, и это определенный рубеж. Но все рубежи мы придумываем себе сами. Равно как и ограничения. Спасибо всем, кто рядом! Ваша поддержка для меня бесценна. Спасибо всем, кто далеко! Чтобы расти, нужно к чему-то стремиться. Спасибо всем, кто верит в меня. Я очень стараюсь оправдать ваше ко мне отношение. И спасибо всем хейтерам и недоброжелателям. Ваше наличие — явный показатель того, что я на верном пути. Ура!», — поделился эмоциями именинник.
Напомним, у Олега Газманова трое детей: Родион, приемный сын Филипп от первого брака его нынешней супруги Марины и дочь Марианна.
Фото и видео: Instagram Родиона Газманова, Олега и Марины Газмановых
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