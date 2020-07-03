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«Жги, твори!» Олег Газманов трогательно поздравил старшего сына с днем рождения и рассказал о его успехах

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Родион Газманов

Фото: www.instagram.com/rodder13/

Родиону Газманову исполнилось 39 лет.

Олег Газманов в Instagram трогательно поздравил старшего сына Родиона с днем рождения. Ему исполнилось 39.

«Сегодня у моего старшего сына Родиона день рождения! Я наблюдаю за его творчеством и горжусь тем, что он делает. Как он пишет стихи и музыку, как проводит свои шоу и как помогает пожилым людям в своих проектах. Самое главное, что он работает 24/7 и получает удовольствие от этой жизни, не смотря на усталость и непростые временА.

С днем рожденья, сын мой Род!

Жги, твори и пусть ненастье стороною обойдет.

Будь уверенней с годами и счастливей и сильней!

Полюби и будь любимым и побольше ясных дней!», — написал отец в микроблоге поздравление сыну.

«39! Полет отличный, планов громадье!⁠ У меня лучшая в мире команда, лучшие в мире друзья и лучшая в мире работа!⁠

Это последний год, в котором тройка — первая цифра в моем возрасте, и это определенный рубеж. Но все рубежи мы придумываем себе сами. Равно как и ограничения.⁠ ⁠ Спасибо всем, кто рядом! Ваша поддержка для меня бесценна.⁠ Спасибо всем, кто далеко! Чтобы расти, нужно к чему-то стремиться.⁠ Спасибо всем, кто верит в меня. Я очень стараюсь оправдать ваше ко мне отношение.⁠ И спасибо всем хейтерам и недоброжелателям. Ваше наличие — явный показатель того, что я на верном пути.⁠ ⁠ Ура!», — поделился эмоциями именинник.

Напомним, у Олега Газманова трое детей: Родион, приемный сын Филипп от первого брака его нынешней супруги Марины и дочь Марианна.

Фото и видео: Instagram Родиона Газманова, Олега и Марины Газмановых

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