«Жги, твори!» Олег Газманов трогательно поздравил старшего сына с днем рождения и рассказал о его успехах

«39! Полет отличный, планов громадье!⁠ У меня лучшая в мире команда, лучшие в мире друзья и лучшая в мире работа!⁠

Это последний год, в котором тройка — первая цифра в моем возрасте, и это определенный рубеж. Но все рубежи мы придумываем себе сами. Равно как и ограничения.⁠ ⁠ Спасибо всем, кто рядом! Ваша поддержка для меня бесценна.⁠ Спасибо всем, кто далеко! Чтобы расти, нужно к чему-то стремиться.⁠ Спасибо всем, кто верит в меня. Я очень стараюсь оправдать ваше ко мне отношение.⁠ И спасибо всем хейтерам и недоброжелателям. Ваше наличие — явный показатель того, что я на верном пути.⁠ ⁠ Ура!», — поделился эмоциями именинник.

Напомним, у Олега Газманова трое детей: Родион, приемный сын Филипп от первого брака его нынешней супруги Марины и дочь Марианна.