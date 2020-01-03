«Жги, дорогая!» Экс-жена Дмитрия Пескова взбудоражила Сеть фотографиями в стиле ню
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Бывшая жена Дмитрия Пескова — 43-летняя Екатерина Солоцинская снялась обнаженной для журнала Tatler. Колумнист написала статью для издания, в которой высказалась об эйджизме и поведении женщин после 40 лет.
Для авторской колонки Екатерина Солоцинская приняла участие в «горячей» фотосессии в ванной. На фотографиях экс-жена лежит без одежды в ванной.
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С Новым годом, мои дорогие подписчики! Предлагаю на ваш суд мою новую заметку в @tatler_russia (по ссылке в профиле) и с интересом жду ваших комментариев!🤓 ГЕРОИ @tatler_russia “Екатерина Солоцинская — о силе российского эйджизма на примере инстаграм-скандала с обнаженными фотографиями «40+» Филолог, страстная путешественница и просто красивая женщина Екатерина Солоцинская специально для «Татлера» написала колонку на вечную для России тему: что все-таки женщина может, а что — не может, и кто ей судья.”
Екатерина уверена, что человек волен делать все, что ему угодно, если это не мешает другим людям.
«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным», — считает Екатерина, добавляя, что «чем интереснее и насыщеннее у человека собственная жизнь, тем меньше внимания он уделяет жизням других, и тем менее он склонен осуждать».
«Лично я против крайностей. И еще я категорически против лицемерия. Меня удивляет, когда на российских телеканалах, показывая картины великих мастеров, стыдливо размывают места первичных половых признаков мифологических героев, но при этом с удовольствием демонстрируют концерты так называемых "звезд" российской эстрады, хотя именно внешний вид, поведение и тексты песен многих из них — это то, что может серьезно повлиять на неокрепшую психику детей, а никак не оголенная грудь девушки с картины эпохи Возрождения», — написала Екатерина Солоцинская в колонке Tаtler.
Подписчики Екатерины поддержали ее. «Жги, май дарлинг! Фото супер», «Выйдя из пены морской, радостно ты потянулась... Сразу рассталась с тоской, светлому дню улыбнулась... Афродита божественная», «Такую картинку я, точно повесил бы у себя в кабинете. Женщина мечты», — написали в комментариях.
Екатерина Солоцинская была замужем за Дмитрием Песковым с 1994 по 2012 год. Их 18-летний брак распался, по словам Екатерины, из-за измен мужа. Екатерина родила Дмитрию Пескову троих детей: Елизавету, Михаила и Данила. Екатерина с сыновьями живет в Париже.
Фото и видео: Instagram
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