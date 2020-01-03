«Жги, дорогая!» Экс-жена Дмитрия Пескова взбудоражила Сеть фотографиями в стиле ню

Екатерина уверена, что человек волен делать все, что ему угодно, если это не мешает другим людям.

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным», — считает Екатерина, добавляя, что «чем интереснее и насыщеннее у человека собственная жизнь, тем меньше внимания он уделяет жизням других, и тем менее он склонен осуждать».