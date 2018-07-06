«Жесткие танцы перед мороженым»: Владимир Пресняков и его 3-летний сын покорили Сеть

Певец и композитор Владимир Пресняков вывез супругу Наталью Подольскую и сына Артемия в отпуск в Испанию. На днях он поделился с фолловерами забавным видеороликом, в котором танцует вместе с малышом перед зеркалом в прибрежном кафе. Мужа и сына в этот момент, должно быть, снимала Наталья.

«Жесткие Танцы Перед тем как съесть Мороженое», — так подписал Владимир пост (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).