«Жертва самоизоляции» Ивакова и неожиданные таланты Малахова: как завершились «Танцы со звездами»

В течение восьми недель звезды учились танцевать на паркете шоу «Танцы со звездами» и боролись за главный приз проекта. В это воскресенье, 24 мая, состоялся финальный выпуск. Как предупреждал ведущий шоу Андрей Малахов, из шести пар, прошедших полуфинал, в финале остались только три. Дарья Мороз покинула шоу по состоянию здоровья, а Андрей Чернышов и Мария Порошина — по результатам зрительского голосования.

Финал состоял из трех этапов. В первом этапе, который оценивали только зрители путем смс-голосования, к парам должен был присоединиться третий участник. «Танцы втроем» открывала пара Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, которым помогал Владимир Литвинов. Артему Ткаченко и Валерии Семеновой ассистировал супруг танцовщицы, Антон Семенов. А Ивану Стебунову помимо Инны Свечниковой досталась вторая партнерша, Екатерина Осипова.

Сюрпризом для зрителей стало появление Марии Иваковой и Евгения Папунаишвили на паркете. «Вот они, последствия самоизоляции», — пошутил Андрей Малахов про физическую форму танцоров, зажигательно исполнивших джайв. Евгений попросил у жюри разрешения участвовать в следующем сезоне вместе с телеведущей, которая из-за коронавируса выпала из соревновательной обоймы.

Во втором этапе финалистам нужно было повторить танец, показанный ранее. Артем Ткаченко и Валерия Семенова исполнили танго по мотивам «Шерлока Холмса», за которое сегодня получили 40 баллов. «Батя снова в деле», — объявил Малахов выступление Ивана Стебунова и Инны Свечниковой, которым нужно было повторить джайв торговца фруктами, правда, в этот раз пара обошлась без реквизита. Иван и Инна получили свои первые, абсолютно заслуженные десятки. Екатерина Варнава и Денис Тагинцев вернулись на паркет в образах Николая Гоголя и Панночки — и получили 40 баллов.

Третий этап предваряли несколько показательных выступлений, самым ярким из которых стало появление Зорро — свои танцевальные способности продемонстрировал Андрей Малахов. Искупавшийся в кровати-бассейне ведущий признался, что его партнершей стала Юлия Винар, учительница танцев его двухлетнего сына.

В третьем этапе перед парами стояла задача соединить два танцевальных стиля в одном номере. Иван Стебунов и Инна Свечникова показали микс пасодобля и вальса под музыку из сериала «Игра престолов» и получили 34 балла. Екатерина Варнава и Денис Тагинцев соединили румбу и самбу, а Артем Ткаченко и Валерия Семенова – пасодобль и ча-ча-ча.

По результатам оценок жюри пары заняли следующие позиции в турнирной таблице.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 79 (3 балла)

Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 78 (2 балла)

Иван Стебунов и Инна Свечникова — 74 (1 балл)

Подсчет зрительских голосов спутал все карты – у каждой пары оказалось по 4 балла, однако по правилам проекта, победителем становится пара, получившая наибольшее количество от зрителей. Таким образом, обладателями кубка победителей одиннадцатого сезона шоу «Танцы со звездами» стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.

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