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Женя Огурцова рассказала, почему столько лет молчала о домогательствах в группе «Ранетки»

Экс-участница герлз-бэнда «Ранетки» в одном из интервью откровенно поделилась тем, что заставило всех участниц группы молчать о манипуляциях, насилии и домогательствах со стороны руководящего состава.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Женя Огурцова

Фото: Instagram

В июне этого года 31-летняя Женя Огурцова выпустила книгу «Ранетки. Счастливый билет в ад», в которой раскрыла всю ужасающую правду и осветила моменты, которые происходили с участницами группы «Ранетки» при воздействии на них руководящего состава. Книга произвела ажиотаж и открыла глаза публике на происходящее внутри герлз-бэнда.

Как рассказывает сама Женя в интервью на YouTube-канале Super, на решение предать огласке произошедшее ее сподвигла консультация с психотерапевтом. Ранее никто из участниц группы никому и никогда не говорил о случившемся.

По словам Жени, продюсерский состав группы создал внутри «Ранеток» некое ощущение «секты» и убедил девочек в том, что все проблемы, происходящие с ними в коллективе, не должны быть вынесены за его пределы. Как говорит сама артистка, воздействие на них было сравнимо с «гипнозом» и они беспрекословно внимали их словам.

Певица рассказала о том, что сам продюсер группы Сергей Мельниченко не вызывал у окружающих и мысли о том, что этот человек способен на проявление эмоционального насилия и домогательств к несовершеннолетним участницам.

«Все Сережку Мельниченко очень любили. Он очень обаятельный мужик-то. То есть ты когда с ним знакомишься, ты никогда в жизни не подумаешь, что по факту он может быть таким диктатором, абьюзером», — объясняет Огурцова.

Девушка также вспоминает историю, связанную с Лерой Козловой, которая во время участия в группе жаловалась на повышенное к ней внимание со стороны продюсера.

«Лера-барабанщица, когда в самом начале образования группы подходила к нам и говорила: "Девочки я что-то чувствую от него какое-то повышенное внимание. Мне что-то некомфортно. Он меня до дома подвозит единственную". Я была первая, кто сказала: "Лер, слушай, ты бредишь, наверное. Этот человек не может ничего сделать плохого"», — делится она.

Женя раскаивается за свои слова в адрес Леры и подтверждает это тем, что на тот момент Мельниченко не производил впечатление человека, представляющего для девочек опасность. Всю правду Огурцова смогла осознать лишь спустя годы после распада «Ранеток», когда повзрослела.

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