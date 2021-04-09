Женя Отрадная заявила, что собирается вернуться на сцену

Женю Отрадную многие знают не только по запоминающимся песням, но и по программе «Утренняя звезда». Однако в последнее время ее не было видно — девушка занималась своей семьей, а не карьерой.

Однако в выпуске «Модного приговора», приуроченном к юбилею программы «Утренняя звезда» на «Первом», Евгения призналась, что собирается вернуться на сцену. Тем более, что ее дочери выросли и теперь тоже мечтают о музыкальной карьере. И не только мечтают — обе учатся в ТЮЗе.

«Дети выросли, и теперь я хочу вернуться на сцену!», — заявила Евгения.

Она также рассказала о том, какое влияние на нее оказала «Утренняя звезда».

«Для меня "Утренняя звезда" — это главная Олимпиада страны. Мой самый страшный конкурс в жизни», — признается Женя.

На «Модном приговоре» девушку преобразили — появившуюся в нежном платье в пол с цветочным принтом скромницу превратили в яркую красотку, которая примерила эффектное красное платье-футляр с открытыми плечами.