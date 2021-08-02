Женя Огурцова снова стала мамой: экс-солистка «Ранеток» родила дочь

Избежать кесарева сечения Евгения Огурцова надеялась до последнего момента, а еще — легла в роддом раньше назначенного срока, чтобы сдать все необходимые анализы и сделать УЗИ. Исходя из результатов исследований стало известно, что ребенок находится в неестественном положении, поэтому роды без медицинского вмешательства невозможны. Но все прошло хорошо — мама и дочка здоровы и счастливы.

После развода со вторым мужем Евгения делилась переживаниями о том, что Рамонов оказался безответственным человеком и отцом, который совсем не интересуется своим ребенком. Но третий супруг Николай — легко нашел общий язык с мальчиком и уделяет ему много внимания и заботы.