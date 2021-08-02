Женя Огурцова снова стала мамой: экс-солистка «Ранеток» родила дочь
Два года молодая мама состоит в отношениях с Николаем Осиповым, которые сложились очень быстро после развода Евгении со вторым мужем, дизайнером Анатолием Рамоновым. В начале марта будущие родители и сын Огурцовой от второго брака 6-летний Марк записали радостное видео, где рассказали, что ждут пополнения в семье. А сегодня в одной из столичных клиник — малышка появилась на свет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ogyrtsova_official
За несколько часов до родов девушка делилась с подписчиками своим волнением: «Сегодня я подвожу такую жирную черту в череде рождений. А теперь пришла очередь маленькой девочки. Пора прийти в этот большой и интересный мир! Этим я сегодня и займусь. Обязательно с улыбкой! Я верю, что все будет хорошо, и опять надеюсь на вашу поддержку, куда же я без вас уже? До встречи!», — сказала она.
Избежать кесарева сечения Евгения Огурцова надеялась до последнего момента, а еще — легла в роддом раньше назначенного срока, чтобы сдать все необходимые анализы и сделать УЗИ. Исходя из результатов исследований стало известно, что ребенок находится в неестественном положении, поэтому роды без медицинского вмешательства невозможны. Но все прошло хорошо — мама и дочка здоровы и счастливы.
После развода со вторым мужем Евгения делилась переживаниями о том, что Рамонов оказался безответственным человеком и отцом, который совсем не интересуется своим ребенком. Но третий супруг Николай — легко нашел общий язык с мальчиком и уделяет ему много внимания и заботы.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram