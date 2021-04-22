«Жены недовольны»: Эмин Агаларов провел отпуск с бывшей и нынешней одновременно

Эмин Агаларов побывал в гостях у «Вечернего Урганта» и поделился особенностями отдыха, на который он решился зимой. Музыкант решил совместить сразу всех близких, и отправился в Дубай вместе со всеми своими детьми, а заодно – с бывшей женой Аленой Гавриловой, и нынешней женой Фатимой Садыковой.

Сам Эмин признался, что никакого дискомфорта не ощутил, и отлично провел время. А вот сказать это о женах можно с натяжкой – дамы остались не слишком довольны таким поворотом. Однако Эмин отмечает, что устроил такой отдых ради того, чтобы провести больше времени со своими детьми – «дети любят, когда родители вместе».

«Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жены не совсем довольные…» — рассказывает Агаларов.

Ургант посмеялся над этим и пошутил:

«Ну, я понял, одна чуть больше довольная, вторая чуть меньше, я понял».

Со своей второй женой, моделью Аленой Гавриловой, Эмин развелся в 2020 году, а уже через несколько месяцев тайно обручился. Новой супругой певца стала дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова.