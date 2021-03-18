Жену известного телеведущего госпитализировали из-за сильных болей после ЭКО

Лорен Скраггс рассказала журналистам, что для нее использование ЭКО — было непростым шагом. «Каждый раз, когда мне делают укол или принимаю лекарство, вместо того, чтобы подсознательно чувствовать себя виноватой, я благодарю бога за то, как он помогает моему телу в это время, — рассказала ранее Лорен. — Он дает мне возможность стать мамой».

При этом сам телеведущий успел пошутить о проблемах с зачатием в семье. «В старшей школе они говорили: "Не занимайся сексом, потому что залетишь". Но они никогда не рассказывали нам, насколько это сложно — забеременеть. Дай бог здоровья, эта штука непростая».