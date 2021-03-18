Жену известного телеведущего госпитализировали из-за сильных болей после ЭКО
Фото: instagram.com/thejasonkennedy
В январе 2021 года пара объявила, что собирается рожать малыша с помощью экстракорпорального оплодотворения. Недавно Лорен провели процедуру извлечения яйцеклеток в рамках ЭКО. Однако после посещения врачей у девушки начались «сильной боли». Ее срочно госпитализировали. «Ездили в отделение неотложной помощи для извлечения яйцеклеток, сегодня утром наш врач заверил нас, что все будет в порядке. Она сильная и скоро встанет на ноги», — написал американец в социальной сети.
Лорен Скраггс рассказала журналистам, что для нее использование ЭКО — было непростым шагом. «Каждый раз, когда мне делают укол или принимаю лекарство, вместо того, чтобы подсознательно чувствовать себя виноватой, я благодарю бога за то, как он помогает моему телу в это время, — рассказала ранее Лорен. — Он дает мне возможность стать мамой».
При этом сам телеведущий успел пошутить о проблемах с зачатием в семье. «В старшей школе они говорили: "Не занимайся сексом, потому что залетишь". Но они никогда не рассказывали нам, насколько это сложно — забеременеть. Дай бог здоровья, эта штука непростая».
Фото: Instagram/@thejasonkennedy, Instagram/@thelaurenkennedy
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