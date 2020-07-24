Женственная Чурина с декольте, элегантная Повереннова и другие звезды на закрытии фестиваля «ГОРЬКИЙ fest»

Лауреаты IV фестиваля нового российского кино «ГОРЬКИЙ fest»:

Лучший фильм – «Альфаромео», режиссер Радик Рахимов

Лучший режиссер – «Фарида», режиссер Ксения Лагутина

Лучший сценарий – «Ящик Павел», авторы сценария Виктор Беланов и Олег Нагорнов, режиссер Виктор Беланов

Лучшая роль – «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», актриса Дарья Алыпова, режиссер Татьяна Гулина

Приз за художественное решение - «Собака Павлова», режиссер Яна Есипович

Завершал фестиваль его президент Михаил Пореченков, который поблагодарил всех тех, без кого в этом году «ГОРЬКИЙ fest» не смог бы состояться: «Я благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, я благодарен нижегородцам, которые не остались равнодушными и, соблюдая все меры безопасности, пришли на кинопоказы на стадионе. Спасибо жюри за вашу оценку, за ваши споры и даже за ваше несогласие со мной. Спасибо всем участникам, приславшим фильмы, и спасибо нашему программному директору Никите Карцеву, эти фильмы отобравшему. И вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила».