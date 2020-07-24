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Женственная Чурина с декольте, элегантная Повереннова и другие звезды на закрытии фестиваля «ГОРЬКИЙ fest»

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Анна Чурина

Фото: Пресс-служба

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие IV фестиваля нового кино «ГОРЬКИЙ fest».

Гостями церемония закрытия фестиваля стали Анна Чурина, Дарья Повереннова, Лукерья Ильяшенко, Анна Банщикова, Егор Корешков, Елена Захарова и многие другие.

Анна Чурина выбрала для мероприятия блестящее черное платье с глубоким декольте и объемными прозрачными рукавами, а Дарья Повереннова позировала фотографам в более скромном элегантном черно-белом наряде.

Дарья Повереннова

Фото: Пресс-служба

Лауреаты IV фестиваля нового российского кино «ГОРЬКИЙ fest»:

Лучший фильм – «Альфаромео», режиссер Радик Рахимов

Лучший режиссер – «Фарида», режиссер Ксения Лагутина

Лучший сценарий – «Ящик Павел», авторы сценария Виктор Беланов и Олег Нагорнов, режиссер Виктор Беланов

Лучшая роль – «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы», актриса Дарья Алыпова, режиссер Татьяна Гулина

Приз за художественное решение - «Собака Павлова», режиссер Яна Есипович

Завершал фестиваль его президент Михаил Пореченков, который поблагодарил всех тех, без кого в этом году «ГОРЬКИЙ fest» не смог бы состояться: «Я благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, я благодарен нижегородцам, которые не остались равнодушными и, соблюдая все меры безопасности, пришли на кинопоказы на стадионе. Спасибо жюри за вашу оценку, за ваши споры и даже за ваше несогласие со мной. Спасибо всем участникам, приславшим фильмы, и спасибо нашему программному директору Никите Карцеву, эти фильмы отобравшему. И вот вам мое маленькое напутствие: двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила».

Фото: пресс-служба

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