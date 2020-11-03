«Женская сущность»: муж Ксении Бородиной показал прогулку по магазину с дочкой Теоной

Подписчики Курбана, которые обожают Тею, засыпали девочку комплиментами в комментариях:

«Такая сладкая! Так спросила: «а ты куда?». Нотка страха, что папа уйдет, а платить придется ей», «Почему я несу за тебя) настоящая женщина)», «Самый большой Детский страх что мамы или папы на кассе не окажется рядом», «На Курбана и Теону смотреть все время хочется», «Теона такая прикольная! Даже жаль, что вырастет, повзрослеет», «Ой, ладно ладно, папа-выпендрёжник!! Всё будет сделано, что Теона пожелает! Знаем мы тебя», «Ох...тяжело придётся её парню, слишком балованная девушка», «Милашечка! Куда столько сладостей», «Блин, такая она милаха», «Все я несу за тебя! Прелесть!»

Курбан Омаров часто делится подробностями жизни детей. Ранее он показал, как Тея и Маруся готовились к Хеллоуину, который они отметили всей семьей. Девочки примерили забавные образы и сделали нарядные прически. https://www.passion.ru/news/znamenitosti/papa-na-strazhe-vospitaniya-kurban-omarov-pokazal-chto-malyshka-teona-bolshe-vsego-ocenila-v-muzee-21-10-2020.ht Счастливый папа часто показывает фрагменты из жизни детей. Ранее Омаров поделился очень яркими фотографиями и рассказал, как семья отметила Хеллоуин: девочки выбрали жуткие, но забавные образы, попробовали макияж и нарядные прически.