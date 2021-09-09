«Женщины перестали терпеть измены»: Бородина намекнула на главные причины развода

Но Ксения видит значительное улучшение ситуации, так как женщины давно стали самодостаточными: «Раньше была такая поговорка: бог терпел и нам велел! Но сейчас многие поднялись с колен, стали сами зарабатывать и прекрасно понимают, что если их не уважают и не ценят, если предают во всех смыслах этого слова, то ты не терпила — встала и пошла», — продолжает делиться ведущая «Дома-2».

Бородина выразила уважение тем парам, которые, несмотря на большие соблазны, желания легкой и веселой жизни, смогли сохранить семью. Но вместе с тем уверена, что, если ты не готов терпеть неуважительное отношение, не стоит откладывать развод только ради детей: «Дети — это святое, но моральное состояние родителей важнее всего. Ни один ребенок не скажет спасибо за скандалы и предательства, что терпели ради них», — подытожила Ксения.