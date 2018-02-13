Сегодня Стефании Маликовой исполнилось 18 лет. Родные и друзья поспешили поздравить девушку с этим важным событием.

А в сам день рождения Стефании Маликов написал большой и трогательный пост в Instagram, дав дочери напутствия и осыпав комплиментами: «Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать, особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить… Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и конечно же люби и будь любимой!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

Подписчики Дмитрия присоединились к поздравлениям его наследнице: «Какой красавицей выросла Стеша», «Прекрасная дочь у замечательных родителей», «Совсем взрослая стала».

Фото: Instagram