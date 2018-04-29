«Женщина-весна»: София Ротару восхитила подписчиков семейной фотосессией

Под каждой фотографией подписчики осыпали Софию Михайловну комплиментами: «Вот пример красоты и мудрости. Принимает достойно свой возраст и несёт достойно. Молода,красива,любима!!!», «Я бы сказала эталон женственности и чистоты!!!», «Мне кажется из всех 70-летних звёзд, София Ротару самая красивая!!! И не только в нашей стране!», «Какая весенняя и солнечная фотография! София Михайловна, Вы великолепны!!!», «Не разу пока не видела, как магнолии цветут! Вы цветёте не хуже!!!!!!», «Всем бы так выглядеть! Больше сорока не дашь!», «Потрясающая, шикарная, вечно молодая!!!».