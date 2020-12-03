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Женщина-вамп: Любовь Аксенова появилась в образе супергероини

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Любовь Аксенова, селфи

Фото: www.instagram.com/im_lyubovaksenova/?hl=ru

Эффектный игровой образ актриса выложила на суд своих поклонников в своем блоге.

Любовь Аксенова удивила своих поклонников новым необычным образом — актриса перевоплотилась в подругу Бэтмена. Образ, в котором Любовь примерила черный плащ, маску с ушами и черные перчатки, актриса опубликовала в своем блоге. К образе Аксенова сделала гладкую прическу с зачесанными назад волосами и розовыми губами. Пост она выложила с ироничной подписью:

«Никто не знал, а я... ватман», — делится подробностями Аксенова.

Для какого проекта актриса перевоплотилась в супергероиню, пока не уточняется.

Забавная фотография сразу вызвала реакцию среди поклонников актрисы:

«Спасибо Вам, за Ваши прекрасные роли! Вы лучшая актриса! Вдохновения и новых работ! Ждем с нетерпением новых фильмов!», «Ватман на Бетмен-машине», «Всегда догадывалась)», «Ого, супергеройка прям:)», «Надо только ладони развернуть и пальцы вниз опустить, тогда выйдет настоящий ватман))))», «Ах, какая ватманша», «Женщина - кошка», «Оставайтесь собой) Not batman)», «Любовь, вы супер», «Новый герой вселенной Marvel», «Мировоззрение через очкиприкладство», «Женщина-кошка».

Фото и видео: Instagram Любови Аксеновой

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