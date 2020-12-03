Женщина-вамп: Любовь Аксенова появилась в образе супергероини

Любовь Аксенова удивила своих поклонников новым необычным образом — актриса перевоплотилась в подругу Бэтмена. Образ, в котором Любовь примерила черный плащ, маску с ушами и черные перчатки, актриса опубликовала в своем блоге. К образе Аксенова сделала гладкую прическу с зачесанными назад волосами и розовыми губами. Пост она выложила с ироничной подписью:

«Никто не знал, а я... ватман», — делится подробностями Аксенова.

Для какого проекта актриса перевоплотилась в супергероиню, пока не уточняется.