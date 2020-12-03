Женщина-вамп: Любовь Аксенова появилась в образе супергероини
Фото: www.instagram.com/im_lyubovaksenova/?hl=ru
Любовь Аксенова удивила своих поклонников новым необычным образом — актриса перевоплотилась в подругу Бэтмена. Образ, в котором Любовь примерила черный плащ, маску с ушами и черные перчатки, актриса опубликовала в своем блоге. К образе Аксенова сделала гладкую прическу с зачесанными назад волосами и розовыми губами. Пост она выложила с ироничной подписью:
«Никто не знал, а я... ватман», — делится подробностями Аксенова.
Для какого проекта актриса перевоплотилась в супергероиню, пока не уточняется.
Забавная фотография сразу вызвала реакцию среди поклонников актрисы:
«Спасибо Вам, за Ваши прекрасные роли! Вы лучшая актриса! Вдохновения и новых работ! Ждем с нетерпением новых фильмов!», «Ватман на Бетмен-машине», «Всегда догадывалась)», «Ого, супергеройка прям:)», «Надо только ладони развернуть и пальцы вниз опустить, тогда выйдет настоящий ватман))))», «Ах, какая ватманша», «Женщина - кошка», «Оставайтесь собой) Not batman)», «Любовь, вы супер», «Новый герой вселенной Marvel», «Мировоззрение через очкиприкладство», «Женщина-кошка».
Фото и видео: Instagram Любови Аксеновой
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