32-летнюю Ляйсан Утяшеву заподозрили в пластике груди.

Фигура Ляйсан Утяшевой давно является идеалом для тысяч ее поклонниц. Сегодня у подписчиков блога звезды появилась причина считать, что формы бывшей гимнастки стали еще совершеннее. Телеведущая опубликовала видеоролик, в котором она поддерживает флэшмоб Елены Летучей по соблюдению чистоты русского языка, но мало кто обратил внимание на то, что она говорила. Все взгляды и мысли были прикованы к смелому декольте, которое демонстрировало излишне пышную грудь владелицы.

«Ух ты красивая какая!!!!», «Ляся, твоим стилистам за это красное платье - наказание!!! Грудь как будто 35 размера - тяжелая, низкая и какая-то огромная!!! Косяк в общем, если честно. Всегда! Всегда на "Танцы на ТНТ" такие образы безупречные были... и тут - на тебе!!! Короче говоря, снять и забыть», «Что с грудью? Неужели сделала?» — удивились подписчики.

Некоторые предположили, что бюст супруги Павла Воли и матери его двух детей увеличился по вполне естественным причинам: «Мне одной кажется, что Ляся беременна?»

Сама Ляйсан пока никак не прокомментировала предположения внимательных поклонников.

Фото: instagram