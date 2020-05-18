«Женщина с веслом»: Ксения Собчак показала стройную фигуру и длинные ноги назло хейтерам
Фото: Instagram Ксении Собчак
На протяжении всей своей карьеры Ксения Собчак сталкивается с критикой. Образ «блондинки в шоколаде» и ведущей «Дома-2» ей припоминали, когда она участвовала в президентских гонках, скандальное расставание с Максимом Виторганом — когда она устраивала пышную и громкую свадьбу с Константином Богомоловым. Сейчас Ксения ведет шоу на Первом канале, параллельно работая над своими проектами в YouTube — и снова хейтеры не дают ей покоя. Однако и в их присутствии звезда видит определенные «плюсы».
«Полистала ленту и подумалось с утра, сколько же людей проживают всю свою жизнь, комментируя чужое творчество, чужой "продукт". Не создавая свое, или создавая такое,чем особо не погордиться,но бесконечно комментируя чужое. "Всю свою жизнь он постил чьи-то ссылки". Сколько в этом человеческой драмы))).... Собственно единственный смысл существования критиков-комментаторов — это создавать сопротивление, чтобы плыть и грести вперед было сложнее, но чтобы мускулы работали», — написала она.
Посвященный негативным комментариям пост Ксения снабдила фотографией, на которой позирует в майке и коротких шортах. «Нашла это фото Влада Локтева с его выставки "женщина с веслом" разбирая архив. Спасибо», — пояснила она выбор иллюстрации.
«Офигенная вы здесь!!!! Красотка», «Ксения, это Вы? Ну круто же! Браво фотографу и модели», «Очень похожа на Любовь Орлову», «По-моему Вам здесь холодновато слегка, но общей картины это не портит. Легкий налет пикантности с красивыми ногами», «Фигура красивая», «Шикарная девица, и деревянные перекрытия к лицу», «Какие у Вас оказывается длиннющие ноги Ксения Анатольевна», «Весла и ноги просто бесконечны», — обсуждают фото подписчики.
Фото и видео: Instagram
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