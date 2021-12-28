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Женщина разрешила мужу жениться еще 3 раза, потому что ей не хватало подруг

Вирусная история гуляет по Сети. Житель Малайзии по имени Вали женился четыре раза, чтобы его первой жене не было скучно. На удивление, все жены одобрили появление «соперниц».
Женщина разрешила мужу жениться еще 3 раза, потому что ей не хватало подруг

Вали работает строителем и часто отсутствует дома из-за работы, а чтобы жене не было скучно, он не придумал ничего лучше, как завести еще одну жену. Затем еще, и еще.

Его первая жена, 31-летняя Мими, получила то, что хотела, когда в доме появились еще две женщины. Теперь они стали лучшими подругами.

«Конечно, у меня были свои условия, но по личным причинам я не могу озвучить их», — приводит ее слова портал World of Buzz.

Кстати, последняя, 4-я жена появилась у Вали на прошлой неделе. Они поженились 21 декабря. Третья, конечно же, одобрила союз.

«Мне без разницы, сколько раз он будет жениться, пока он сможет одинаково ухаживать за всеми нами», — сказала она.

Кроме Мими, на которой Вали женат с 2014 года, он женат еще на Лине, Ани и Тихе. Все жены занимаются своими небольшими бизнесами. От первой жены у мужчины есть 7-летняя дочь, а от второй — 4-летний сын.

Фото: sinchew.com

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