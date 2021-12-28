Женщина разрешила мужу жениться еще 3 раза, потому что ей не хватало подруг
Вали работает строителем и часто отсутствует дома из-за работы, а чтобы жене не было скучно, он не придумал ничего лучше, как завести еще одну жену. Затем еще, и еще.
Его первая жена, 31-летняя Мими, получила то, что хотела, когда в доме появились еще две женщины. Теперь они стали лучшими подругами.
«Конечно, у меня были свои условия, но по личным причинам я не могу озвучить их», — приводит ее слова портал World of Buzz.
Кстати, последняя, 4-я жена появилась у Вали на прошлой неделе. Они поженились 21 декабря. Третья, конечно же, одобрила союз.
«Мне без разницы, сколько раз он будет жениться, пока он сможет одинаково ухаживать за всеми нами», — сказала она.
Кроме Мими, на которой Вали женат с 2014 года, он женат еще на Лине, Ани и Тихе. Все жены занимаются своими небольшими бизнесами. От первой жены у мужчины есть 7-летняя дочь, а от второй — 4-летний сын.
Фото: sinchew.com