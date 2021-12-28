Женщина разрешила мужу жениться еще 3 раза, потому что ей не хватало подруг

Вали работает строителем и часто отсутствует дома из-за работы, а чтобы жене не было скучно, он не придумал ничего лучше, как завести еще одну жену. Затем еще, и еще.

Его первая жена, 31-летняя Мими, получила то, что хотела, когда в доме появились еще две женщины. Теперь они стали лучшими подругами.

«Конечно, у меня были свои условия, но по личным причинам я не могу озвучить их», — приводит ее слова портал World of Buzz.