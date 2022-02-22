Женщина-птица: Алсу показала вариант эффектного образа с блузкой с рукавами-«крыльями»

Певица снова покорила поклонников женственностью и красотой. Будучи мамой троих детей, Алсу – счастливая обладательница стройной фигуры и, определенно, знает толк в моде. Вы когда-нибудь видели звезду в неопрятном виде? Мы – нет! Певица не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе – она всегда шикарно выглядит и следит за своим внешним видом.

Алсу показала, как создать изящный образ на мероприятие, не тратя при этом часы на выбор и подготовку. «Когда не знаешь что надеть, надень рубашку с джинсами – это беспроигрышный вариант», – напомнила она поклонникам прописную истину. И это легко может повторить каждая!