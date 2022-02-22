Женщина-птица: Алсу показала вариант эффектного образа с блузкой с рукавами-«крыльями»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alsou_a
Певица снова покорила поклонников женственностью и красотой. Будучи мамой троих детей, Алсу – счастливая обладательница стройной фигуры и, определенно, знает толк в моде. Вы когда-нибудь видели звезду в неопрятном виде? Мы – нет! Певица не позволяет себе расслабляться даже на отдыхе – она всегда шикарно выглядит и следит за своим внешним видом.
Алсу показала, как создать изящный образ на мероприятие, не тратя при этом часы на выбор и подготовку. «Когда не знаешь что надеть, надень рубашку с джинсами – это беспроигрышный вариант», – напомнила она поклонникам прописную истину. И это легко может повторить каждая!
На юбилей дочери Жасмин Алсу выбрала необычный и эффектный образ. Артистка появилась среди гостей в черной рубашке с акцентными деталями и рукавами-крыльями из плотного хлопка и джинсах клеш в винтажном стиле. Такой крой джинсов позволил артистке в очередной раз похвастаться тонкой талией и бесконечно длинными ногами. Образ дополнили шикарные аксессуары Chanel: ремень, браслет и серьги. Завершающим штрихом оказался черно-белый клатч модного дома. Алсу умеет подбирать стильные аутфиты и выглядеть на все 100%.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru