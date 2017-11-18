Модель поделилась в блоге откровенным снимком.

«Мисс Россия — 2003» и амбассадор чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырева по праву гордится идеальным телом и умело подчеркивает стройную фигуру различными нарядами. А в Instagram модель делится результатами модных фотосессий. Одна из последних съемок Виктории оказалась предельно откровенной. На фотографии, опубликованной в Instagram несколько часов назад, знаменитость позирует практически обнаженной.

Поклонники в очередной раз осыпали невесту Николая Баскова комплиментами: «Ты шикарная Виктория!!! Просто слов нет!!!!! Красотка!», «Какая красивая. Ну очень красивая и сама стройность», «Викуля, ты просто космос», «Самая красивая девушка в мире!», «Роковая красотка».

Напомним, этим летом стало известно о помолвке Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Свадьба должна была состояться в Грозном 5 октября, однако торжество перенесено на неопределенный срок.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram