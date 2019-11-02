Женщина-кошка: Вера Брежнева восхитила дерзким образом в черном лаковом костюме

Хэллоуин уже прошел, а звезды продолжают делиться с подписчиками смелыми, дерзкими и незабываемыми образами. Так, Вера Брежнева примерила стильный образ женщины-кошки — черный лаковый костюм, высокие шпильки, маска и ярко-красная помада.

«Оторвалась вчера кошечка на #gbarmskparty 🖤 @g.bar.moscow 💣 Muah @lyubovmua Мяу..... дикая или домашняя?», — поинтересовалась Вера у подписчиков в Instagram.