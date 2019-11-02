Женщина-кошка: Вера Брежнева восхитила дерзким образом в черном лаковом костюме
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Фото: Instagram Веры Брежневой
Хэллоуин уже прошел, а звезды продолжают делиться с подписчиками смелыми, дерзкими и незабываемыми образами. Так, Вера Брежнева примерила стильный образ женщины-кошки — черный лаковый костюм, высокие шпильки, маска и ярко-красная помада.
«Оторвалась вчера кошечка на #gbarmskparty 🖤 @g.bar.moscow 💣 Muah @lyubovmua Мяу..... дикая или домашняя?», — поинтересовалась Вера у подписчиков в Instagram.
«Всегда казалось, что есть у Вас что-то общее с Мишель Пфайффер. Теперь я в этом убеждена», «Настоящая дикая Кошандра», «Ну мы знаем, что есть мужчина, который смог окрутить секси кошку. И превратил её в Домашнюю!», «Бэтмен умер бы от восхищения», «Женщина-вамп, женщина-кошка», «Зная вас, Верочка, домашняя, глядя на образ – дикая», «Верочка, кажется ты из песни ВАЛЕРИЯ Меладзе «Черная кошка»», «Ух какая огненная кошечка🔥», — комментируют пользователи Сети.
А вам нравится этот образ Веры Брежневой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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