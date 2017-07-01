Певица объяснила поклонникам, почему так часто публикует откровенные снимки

Анна Седокова не прекращает удивлять фолловеров своего Instagram. В блоге артистки все чаще появляются откровенные фотографии, которые вызывают шквал критики. Несмотря на то, что всего несколько месяцев назад Седокова родила третьего ребенка, певица уже вернулась к своей работе, записывает песни и снимает клипы.

Последние несколько фотографий сделаны во время съемок видео на новый трек Анны «Увлечение». Певица одета в откровенный кожаный костюм, напоминающий образ женщины-кошки. «Мамочка в декрете даст несколько уроков плохого поведения», — гласит подпись под одним из кадров.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 1 2017 в 7:19 PDT

По всей видимости, эти снимки также не остались без внимания хейтеров, поэтому последнюю размещенную фотографию Анна сопроводила развернутым комментарием, в котором объяснила, что «Маме хочется оставаться и быть Женщиной ❤️ Не в "мыле" и отрыжке из молочка , а в чёрном кружевном белье . Хочется быть желанной и счастливой»

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июл 1 2017 в 6:40 PDT

Фотографии собрали огромное количество лайков и комментариев, в которых поклонники артистки поддержали ее и посоветовали не обращать внимания на негатив, а продолжать радовать творчеством и красотой. Однако нашлись и те, кто порекомендовал чуть реже «трясти пятой точкой» и почаще выкладывать фотографии с детьми.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)