Женщина-кошка: 50-летняя Памела Андерсон в латексе представила линейку нижнего белья
На счету 50-летней Памелы Андерсон огромное количество откровенных фотосессий, однако в очередной раз модель доказала, что ее рано списывать со счетов.
Совместно с брендом эротического белья Coco de Mer актриса разработала собственную линейку соблазнительных предметов гардероба. Стоит ли говорить, что Памела лично продемонстрировала кружево и шелк из коллекции Pamela Loves Coco de Mer?
Несколько дней назад состоялась презентация новой линейки белья в одном из закрытых клубов в Мортоне. Памела Андерсон предстала перед гостями заведения в экстравагантном образе женщины-кошки: черное латексное платье, подчеркнувшее стройную фигуру 50-летней модели, и черная маска, закрывающая половину лица.
Напомним, недавно Пэм продемонстрировала обнаженные формы в скандальной фотосъемке для журнала King Kong Magazine. Партнером знаменитости выступил танцор балета Сергей Полунин (с 2016 года он выступает в роли солиста Баварского балета, ранее был премьером театра им. Станиславского и Немировича-Данченко), который в одном из кадров припал к обнаженному бюсту «спасательницы Малибу».
Фото: instagram, eastnews, globallookpress