Легендарная «спасательница Малибу» восхитила откровенным образом.

На счету 50-летней Памелы Андерсон огромное количество откровенных фотосессий, однако в очередной раз модель доказала, что ее рано списывать со счетов.

Совместно с брендом эротического белья Coco de Mer актриса разработала собственную линейку соблазнительных предметов гардероба. Стоит ли говорить, что Памела лично продемонстрировала кружево и шелк из коллекции Pamela Loves Coco de Mer?