В Сети появились новые подробности громкой свадьбы

Вчера в банкетном зале «Барвиха Luxury Village» прогремело свадебное торжество хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. Гостями праздника стало большое количество российских знаменитостей. В Instagram многих из них появились фото- и видеоподробности грандиозной свадьбы.

Яна Рудковская опубликовала видео первого танца молодоженов. В качестве музыкального сопровождения Александр и Настасья выбрали легендарную песню Брайана Адамса I Do It For You.

Настасья посвятила мужу песню «Я у твоих ног» в собственном исполнении. А Александр Овечкин поразил присутствующих голым торсом, станцевав на сцене под бессмертный хит Rasputin.

Кульминационным моментом стало появление торта высотой более четырех метров. Автором шедевра стал Ренат Агзамов — популярный звездный кондитер.

Фото: instagram.com