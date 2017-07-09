Жених с голым торсом и первый танец молодоженов: видео со свадьбы Александра Овечкина и Настасьи Шубской
В Сети появились новые подробности громкой свадьбы
Вчера в банкетном зале «Барвиха Luxury Village» прогремело свадебное торжество хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. Гостями праздника стало большое количество российских знаменитостей. В Instagram многих из них появились фото- и видеоподробности грандиозной свадьбы.
Яна Рудковская опубликовала видео первого танца молодоженов. В качестве музыкального сопровождения Александр и Настасья выбрали легендарную песню Брайана Адамса I Do It For You.
Настасья посвятила мужу песню «Я у твоих ног» в собственном исполнении. А Александр Овечкин поразил присутствующих голым торсом, станцевав на сцене под бессмертный хит Rasputin.
Кульминационным моментом стало появление торта высотой более четырех метров. Автором шедевра стал Ренат Агзамов — популярный звездный кондитер.
Фото: instagram.com