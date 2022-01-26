Жених балерины Анастасии Волочковой скрывает криминальное прошлое

Как доказательство Сафронов представил полицейскую ориентировку, на которой мужчина, очень похожий на Сергея Кузнецова и несколько статей, по которым он находится в розыске. На ориентировке видно, что Сергей Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». А также новый возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области за кражу.

Балерина была явно удивлена услышать такое про своего мужчину. Она сказала, что все это ложь. «На любого человека можно наковырять любой грязи. Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочными внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал. Не стоит так переживать», — написала танцовщица в инстаграм.

К слову, в эфире «Пусть говорят» возлюбленный балерины Сергей Кузнецов открестился от обвинений в краже, а свой розыск на территории Украины объяснил тем, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье.