Жених балерины Анастасии Волочковой скрывает криминальное прошлое
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Фото: Instagram @volochkova_art
Сергей Кузнецов оказался мужчиной с богатым криминальным прошлым. О судимости нового возлюбленного бывшей примы в эфире «Пусть говорят» заявил актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова. «Ты попала в руки к нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел расследование и узнал, что у него была судимость за кражу в 2001 году. Он сбежал на Украину и там находится в розыске», — предостерег подругу Сафронов.
Как доказательство Сафронов представил полицейскую ориентировку, на которой мужчина, очень похожий на Сергея Кузнецова и несколько статей, по которым он находится в розыске. На ориентировке видно, что Сергей Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». А также новый возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области за кражу.
Балерина была явно удивлена услышать такое про своего мужчину. Она сказала, что все это ложь. «На любого человека можно наковырять любой грязи. Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочными внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал. Не стоит так переживать», — написала танцовщица в инстаграм.
К слову, в эфире «Пусть говорят» возлюбленный балерины Сергей Кузнецов открестился от обвинений в краже, а свой розыск на территории Украины объяснил тем, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье.
Фото: Instagram, GlobalLookPress