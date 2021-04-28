Жених Анастасии Макеевой требует с бывшей жены часть ее гонораров за участие в телешоу

История с женихом актрисы Анастасии Макеевой, который оказался женатым отцом четверых детей, получила свое продолжение.

Появившаяся на шоу «Пусть говорят» Светлана Малькова заявила, что давно отпустила своего возлюбленного и возвращать его не собирается. Однако ей очень не по душе то, что Мальков не собирается помогать ей с четырьмя детьми, а в ответ на возражения угрожает забрать их в Москву.

Кроме того, она злится, что Макеева лезет в их жизнь и постоянно поливает ее грязью в своем блоге.

«Живите вы счастливо, никто не собирается Рому возвращать, что же вам не живется-то?! Выписки по счетам судья запросил, зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей? Ты же в суде алименты присвоил 30 тысяч рублей на четверых любимых детей, только судья — не дурак. Да, кстати, Рома, ты же в суды не ходишь. Хочу сообщить, что нас наконец-то развели 12 апреля! Сохрани ради своих "любимых" наследников светлые воспоминания о семье! Я прошу тебя! Не позволяй Макеевой ломать психику детей и поливать их мать грязью!», — заявила Светлана.

Она напомнила также, что Роман потребовал у нее половину ее гонорара, который Светлана получила за телешоу, куда пришла, чтобы рассказать свою версию этой истории. В качестве аргумента Роман привел то, что они еще были женаты.

Как ранее стало известно, за прошедший год Мальков неплохо заработал — это выяснили журналисты kp.ru. Причастна ли к резкому повышению доходов возлюбленная-актриса, не уточняется.