Жене Артема Алексеева пришлось оставить дочку после новостей о его проблемах с психикой

Галина Безрук опубликовала в социальных сетях новый пост, рассказав подписчикам, как справляется с проблемами в их семье, и призналась, что вынуждена уехать на съемки.

«Купчиха моя, как же я уже скучаю! Спасибо всем, кто искренне поддерживал нас в это непростое время! Слава Богу, есть друзья. Жизнь продолжается, как ни крути… Ответственность только усилилась. Работу никто не отменял, и следующие месяцы я должна провести в Киеве на съемках любимого безудержно веселого "Домика на счастье 4". Здесь грустить не позволят…», — рассказала актриса.

Галина отметила, что не сдается, и заявила хейтерам, что слез ее они не увидят.