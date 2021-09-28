Жене Артема Алексеева пришлось оставить дочку после новостей о его проблемах с психикой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @galina_bezruk
Галина Безрук опубликовала в социальных сетях новый пост, рассказав подписчикам, как справляется с проблемами в их семье, и призналась, что вынуждена уехать на съемки.
«Купчиха моя, как же я уже скучаю! Спасибо всем, кто искренне поддерживал нас в это непростое время! Слава Богу, есть друзья. Жизнь продолжается, как ни крути… Ответственность только усилилась. Работу никто не отменял, и следующие месяцы я должна провести в Киеве на съемках любимого безудержно веселого "Домика на счастье 4". Здесь грустить не позволят…», — рассказала актриса.
Галина отметила, что не сдается, и заявила хейтерам, что слез ее они не увидят.
«Так что долой слезы! Вы их не видели и не увидите. Их я оставлю подушке и лучшей подружке. И вернусь сюда все той же позитивной и счастливой, просто более мудрой и сильной… Ах да, те, кто хочет писать мне гадости, — не утруждайтесь. Вас я не читаю и уж тем более не опущусь до ответа. Оставьте это для более отзывчивых!», — отметила Галина.
Ранее, после сообщения о том, что ее супруга Артема Алексеева госпитализировали с острым психозом, она рассказала в своем блоге страшные вещи и призналась, что он выгонял ее с дочерью из дома и пинал ее.
«Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Удивительно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Артем все время угрожал мне, обещал забрать дочку, а позавчера во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали».
Фото: Instagram