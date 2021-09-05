Жена звезды «Тора» Хемсворта впервые показала лица их детей на милом фото с актером
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Фото: Getty Images
Супруга голливудского актера Криса Хемсворта, широко известного по роли бога Тора во франшизе Marvel, Эльза Патаки поделилась милым фото с ним и детьми. В честь Дня отца актриса выложила снимок, на котором Крис запечатлен спящим в окружении их троих детей. При этом все наследники увлеченно что-то смотрят в отличие от сморенного заботами о них отца.
До сих пор ни Крис, ни Эльза не показывали полностью лица малышей. Даже для глянца семья снималась только при условии, если лица детей будут отвернуты от камер. На сей раз Патаки не удержалась, а внешность 9-летней Индии Роуз и 7-летних Тристана и Саши решила несколько размыть в специальном фильтре. Тем не менее, на снимке все еще можно разглядеть их черты.
Крис Хемсворт с 2010 года женат на Эльзе Патаки. Пара ведет активный образ жизни, частоп утешествует, умудряясь совмещать это со съемками, и делится забавными моментами своей жизни в осоцсетях. Например, пекут вместе торты на дни рождения наследников. А прошлогодний период самоизоляции супруги, например, провели, разъезжая с детьми по Австралии — родине актера.
Фото и видео: @elsapatakyconfidential, @chrishemsworth/Instagram; Getty Images