Жена звезды «Тора» Хемсворта впервые показала лица их детей на милом фото с актером

До сих пор ни Крис, ни Эльза не показывали полностью лица малышей. Даже для глянца семья снималась только при условии, если лица детей будут отвернуты от камер. На сей раз Патаки не удержалась, а внешность 9-летней Индии Роуз и 7-летних Тристана и Саши решила несколько размыть в специальном фильтре. Тем не менее, на снимке все еще можно разглядеть их черты.