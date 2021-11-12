Жена Вячеслава Малафеева рассказала, с чего началось развитие РПП у его дочери Ксюши

Дочь экс-вратаря «Зенита» известна публике тем, что является достаточно проблемным ребенком. У девочки были проблемы с психическим здоровьем, зависимость от запрещенных веществ, а также проблемы пищевого поведения. Однако так было не всегда. Проблемы девочки начались с 11-летнего возраста.

Об этом рассказала мачеха Ксюши — Екатерина, в своем Instagram.

Основной причиной, по словам жены Вячеслава Малафеева стало занятие художественной гимнастикой.

«В целом все было хорошо, но школа жизни оказалось травмоопасной, очень дисциплинированный вид спорта. Постоянное ограничение в еде. Психика дала сбой», — пишет Екатерина.

Впоследствии 11-летняя Ксюша начала придерживаться диет, ограничивать себя в сладком и мучном, а также подсчитывать ккалории.

Родители начали переживать за девочку и пытались всячески убедить ее начать есть больше и им это практически удалось, но у Ксюши появился новая проблема.

«Вроде все нормализовалась мы много говорили, на пути к идеалу Ксю нашла в себе на свой взгляд комплекс, что она очень маленького роста и не прибавляет с годами см, как все девочки в классе», — вспоминает Малафеева.

Все эти внутренние подростковые переживания переросли в серьезное заболевание и родители девочки, осознав серьезность проблемы начали заниматься ее лечением.

В последствии Ксюша Малафеева не один раз лежала в клиниках, где лечилась от анорексии и булимии.