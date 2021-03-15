Жена Вячеслава Малафеева рассказала о состоянии тяжело больной дочери футболиста

Девушка попала в медицинское учреждение в феврале 2021 года. Такое решение семья приняла после того, как поняла, что ребенок сам не может побороть зависимость. Близкие уже видят первые результаты.

«Я наконец-то впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Она рассуждает о жизни, наполнена эмоциями, у нее совсем другие планы на жизнь», - уточнила мачеха. Она отметила, что пациентка проводит насыщенные и интересные дни. Только к вечеру у нее появляется свободное время. «Учеба каждый день, вовсю готовится к ЕГЭ, танцует, готовит, участвует с ребятами в творческих мероприятиях, занимается йогой. Сформировались новые цели и планы», - подчеркнула она.