Жена Вячеслава Малафеева рассказала о состоянии тяжело больной дочери футболиста
Фото: Instagram/@malafeev16ru
Девушка попала в медицинское учреждение в феврале 2021 года. Такое решение семья приняла после того, как поняла, что ребенок сам не может побороть зависимость. Близкие уже видят первые результаты.
«Я наконец-то впервые за долгое время услышала своего ребенка без влияния всяких болезней. Она рассуждает о жизни, наполнена эмоциями, у нее совсем другие планы на жизнь», - уточнила мачеха. Она отметила, что пациентка проводит насыщенные и интересные дни. Только к вечеру у нее появляется свободное время. «Учеба каждый день, вовсю готовится к ЕГЭ, танцует, готовит, участвует с ребятами в творческих мероприятиях, занимается йогой. Сформировались новые цели и планы», - подчеркнула она.
Она надеется, что после лечения девочка восстановится и сможет начать новый этап в жизни. Кроме зависимости от запрещенных веществ, у Ксении была анорексия. Проблемы начались, когда подростку было 11 лет.
Мать Ксении Марина погибла в ДТП в 2011 году. Как считают специалисты, потеря самого близкого человека сильно сказалась на психике ребенка. Как пишет «СтарХит», от первого брака у спортсмена есть также сын Максим. Кроме того, они с Екатериной воспитывают общего сына Алекса, который родился в 2013 году.
Фото: Instagram/@malafeev16ru
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