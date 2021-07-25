Жена Вячеслава Малафеева побрилась налысо: «Все с чистого листа»
33-летняя диджей и супруга известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина опубликовала на своей личной странице в Instagram необычно фото, на котором она позирует вместе с возлюбленным, но абсолютно без волос.
Девушка продемонстрировала новую прическу, которую до этого было сложно на ней представить. Ведь Малафеева всегда была обладательницей длинных и густых локонов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malafeeva_ekaterina/Instagram
«Долгожданная встреча. Все с чистого листа. Новая жизнь. От волос у нас осталась только расческа», — подписала снимок Екатерина.
Подписчики Малафеевой поделились на два лагеря. Одни оценили новый смелый имидж девушки, а другие, напротив отметили, что супругу нужно было запретить Екатерине такие перемены. Были и те, кто не поверил в достоверность лысины диджея, разглядев на фото специальную маску.
Сама Екатерина пояснила, что пошла на перемены ради мужа. Вячеслав вернулся домой после длительной командировки, и девушка решила таким образом устроить ему запоминающийся сюрприз.
Фото и видео: Instagram
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