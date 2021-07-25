Жена Вячеслава Малафеева побрилась налысо: «Все с чистого листа»

33-летняя диджей и супруга известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина опубликовала на своей личной странице в Instagram необычно фото, на котором она позирует вместе с возлюбленным, но абсолютно без волос.

Девушка продемонстрировала новую прическу, которую до этого было сложно на ней представить. Ведь Малафеева всегда была обладательницей длинных и густых локонов.