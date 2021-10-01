Жена футболиста Вячеслава Малафеева объявила о расставании с ним после 9 лет брака

До сегодняшнего дня блогер уже говорила о проблемах в семье. Все началось около года назад, когда Екатерине пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, и девушку одолела депрессия. Отношения между супругами стали более напряженными, но со временем им показалось, что они смогли пережить эту травму.

Что именно произошло между возлюбленными сейчас, жена футболиста пока не комментирует. Малафеева лишь отметила, что спустя время сама все расскажет поклонникам.

Напомним, что бывший вратарь сборной России по футболу 42-летний Вячеслав и Екатерина поженились в 2012 году. Пара воспитывает двоих детей спортсмена от первого брака: Ксению и Максима, а также общего сына Алекса.