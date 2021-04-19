Жена виновного в крупном ДТП Эдварда Била ждет второго ребенка
Фото: YouTube/Edward Bil
Как уточнил молодой человек, это стало полной неожиданностью. «Моя жена уже полтора месяца беременна, кстати. Недавно мне обо всем рассказала. Надеюсь, что сын будет», - подчеркнул он. Если появится на свет мальчик, то Эдвард хочет назвать его Оскаром, если девочка - Эмили. Как пишет «СтарХит», сейчас блогер ожидает приговора по делу о ДТП.
Инцидент произошел 1 апреля в центре Москвы. Блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, уточнил, что не справился с управлением во время движения на Смоленской площади в Москве. На допросе он добавил, что слишком увлекся «шашками» - резкими перестроениями из одного ряда в другой в пути.
В какой-то момент его Audi RS 6 Avant синего цвета сильно разогнался, хотя водитель контролировал процесс. Потом блогер неверно рассчитал траектории движения других машин и, когда пытался избежать столкновения с одной из них, вылетел на «встречку». При этом изначально он утверждал, что за рулем иномарки был его друг. Кроме того, он пересел с водительского сидения на заднее. Пострадала женщина, которая до сих пор находится в больнице.
Фото: YouTube/Edward Bil
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!