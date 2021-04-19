Жена виновного в крупном ДТП Эдварда Била ждет второго ребенка

Инцидент произошел 1 апреля в центре Москвы. Блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, уточнил, что не справился с управлением во время движения на Смоленской площади в Москве. На допросе он добавил, что слишком увлекся «шашками» - резкими перестроениями из одного ряда в другой в пути.

В какой-то момент его Audi RS 6 Avant синего цвета сильно разогнался, хотя водитель контролировал процесс. Потом блогер неверно рассчитал траектории движения других машин и, когда пытался избежать столкновения с одной из них, вылетел на «встречку». При этом изначально он утверждал, что за рулем иномарки был его друг. Кроме того, он пересел с водительского сидения на заднее. Пострадала женщина, которая до сих пор находится в больнице.