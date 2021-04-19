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Жена виновного в крупном ДТП Эдварда Била ждет второго ребенка

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Эдвард Бил

Фото: YouTube/Edward Bil

Супруга устроившего ДТП в Москве блогера Эдварда Била Диана ждет второго ребенка, о том, что станет отцом, пранкер узнал уже после того, как ему выбрали меру пресечения.

Как уточнил молодой человек, это стало полной неожиданностью. «Моя жена уже полтора месяца беременна, кстати. Недавно мне обо всем рассказала. Надеюсь, что сын будет», - подчеркнул он. Если появится на свет мальчик, то Эдвард хочет назвать его Оскаром, если девочка - Эмили. Как пишет «СтарХит», сейчас блогер ожидает приговора по делу о ДТП.

Инцидент произошел 1 апреля в центре Москвы. Блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, уточнил, что не справился с управлением во время движения на Смоленской площади в Москве. На допросе он добавил, что слишком увлекся «шашками» - резкими перестроениями из одного ряда в другой в пути.

В какой-то момент его Audi RS 6 Avant синего цвета сильно разогнался, хотя водитель контролировал процесс. Потом блогер неверно рассчитал траектории движения других машин и, когда пытался избежать столкновения с одной из них, вылетел на «встречку». При этом изначально он утверждал, что за рулем иномарки был его друг. Кроме того, он пересел с водительского сидения на заднее. Пострадала женщина, которая до сих пор находится в больнице.

Фото: YouTube/Edward Bil

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