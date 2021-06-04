Жена Виктора Дробыша назвала мужа домашним тираном

При этом женщина отмечает, что ее муж — прекрасный отец и очень балует двоих общих детей, пока сама она пытается их воспитывать.

«А только я начинаю воспитательный процесс, как он мне говорит: "Прекрати! Я тоже уроки не делал. Прогуливал школу". В общем, замечательно. А на детей я плохое влияние оказываю».