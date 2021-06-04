Жена Виктора Дробыша назвала мужа домашним тираном
Виктор Дробыш и его супруга Татьяна появились на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. На шоу супруга продюсера рассказала о том, какой ее муж дома.
Отношения у супругов прекрасные — Татьяна позволила себе любя подколоть супруга.
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Фото: @vdrobysh
«Вот сейчас начнем разговор. В общем, он — тиран. Бытовое насилие порой случается. Это я шучу. Но то, что он тиран — это правда. Такой вот маленький комментарий. Он такой в семье. Ну не самодур, а может покомандовать. Пока ему не скажешь, кто в доме хозяин, он пытается отвоевать эту территорию все время. Мужика дает», — с улыбкой рассказывает Татьяна.
При этом женщина отмечает, что ее муж — прекрасный отец и очень балует двоих общих детей, пока сама она пытается их воспитывать.
«А только я начинаю воспитательный процесс, как он мне говорит: "Прекрати! Я тоже уроки не делал. Прогуливал школу". В общем, замечательно. А на детей я плохое влияние оказываю».
Фото: Instagram Виктора Дробыша
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