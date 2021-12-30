Жена Уилла Смита опровергла слухи об операции на мозге и призналась в другом диагнозе

С проблемой выпадения волос актриса впервые столкнулась в 2018 году, а уже в 2021-м ей пришлось побриться налысо. Она призналась, что смириться с проблемой и решиться расстаться с волосами ей помогла дочь Уиллоу Смит. Юная звезда тоже состригла свои шикарные волосы, чтобы маме было легче.

«Я чувствовала себя очень подавленно, но теперь готова об этом говорить открыто, надеюсь, мой пример вдохновит и других людей с алопецией чувствовать себя более уверенно и свободно», — рассказала Джада.