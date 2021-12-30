Жена Уилла Смита опровергла слухи об операции на мозге и призналась в другом диагнозе
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Фото: Imagespace/Keystone Press Agency
У актрисы редкое аутоиммунное заболевание, и, как следствие, у нее началось неконтролируемое выпадение волос — алопеция. В то время как все думали, что это просто дерзкая стрижка, актриса боролась с комплексами и была вынуждена бриться «под ноль».
«Сначала я очень переживала, ведь была вынуждена побриться налысо, но теперь могу только лишь посмеяться над всей этой ситуацией, — рассказывает Пинкетт-Смит в видео, опубликованном в инстаграм. — Теперь справа у меня появилась на голове линия, которую мне будет сложно скрывать, наверное, выложу ее стразами — будет корона. Мы должны стать с алопецией друзьями. И точка».
С проблемой выпадения волос актриса впервые столкнулась в 2018 году, а уже в 2021-м ей пришлось побриться налысо. Она призналась, что смириться с проблемой и решиться расстаться с волосами ей помогла дочь Уиллоу Смит. Юная звезда тоже состригла свои шикарные волосы, чтобы маме было легче.
«Я чувствовала себя очень подавленно, но теперь готова об этом говорить открыто, надеюсь, мой пример вдохновит и других людей с алопецией чувствовать себя более уверенно и свободно», — рассказала Джада.
Фото: GlobalLookPress