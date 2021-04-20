Жена Степана Меньщикова, Варум и другие звезды, которые не смогли уйти из отношений

Однако Ангелина Монах решила простить мужа.

«Вы все видели, что в моей жизни сейчас происходит не самый простой период со Степой. Но это лишь небольшие трудности на нашем пути! Мы искренне любим друг друга», — написала она в своем блоге.

Ранее пользователи обсуждали громкую историю с изменой Павла Мамаева своей супруге Алане. Девушка опубликовала в своем блоге фотографию испанской красотки, с которой проводил время футболист на сборах в Испании.

Стресс для Аланы был огромный — она даже допустила передозировку снотворного, а также объявила о том, что собирается разводиться.

История Аланы Мамаевой напомнила ситуацию в личной жизни другого футболиста — Дэвида Бекхема. Его жена Виктория столкнулась с ситуацией, что муж изменил ей во время сборов. Однако разрывать брак Виктория не стала, а своего супруга всеми силами защищала от сплетен и от СМИ.

Милана Тюльпанова, еще одна бывшая жена футболиста, смогла простить своего нового возлюбленного даже после того, как узнала о том, что у него есть жена, а сам он обладает небольшим криминальным бэкграундом. Однако спустя некоторое время после того, как она объявила об этом, мужчина Тюльпановой снова появился в ее блоге.

Леонид Агутин в одном из недавних интервью раскрыл деталь из своей биографии, за которую ему стыдно. После одного из концертов в нетрезвом виде он целовался с неизвестной женщиной. Его жена, Анжелика Варум, в это время уже спала, а о поступке своего мужа узнала из интернета.

Как признался Агутин, в течение трех дней они находились в состоянии развода, однако так и не смогли этого сделать.

Вера Новикова смогла простить своего супруга Сергея Жигунова даже после того, как он увлекся своей коллегой Анастасией Заворотнюк. Роман актеров продержался непродолжительное время, а потом Жигунов снова вернулся к жене. К сожалению, их брак все же распался, а недавно Жигунов женился снова — на девушке по имени Виктория Ворожбит.

Интересное решение проблемы измен нашла певица Татьяна Буланова. Узнав из СМИ, что у ее супруга, Владислава Радимова, есть любовница, она предложила ему так называемые «свободные» отношения. А вот полностью разорвать связь они так и не смогли.