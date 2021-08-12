Жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына, которого избила соседка
Наталья Горчакова, бывшая супруга Стаса Пьехи и мать его сына Пети, рассказала о состоянии мальчика после неприятного инцидента с соседкой.
Она отметила, что ребенок старается прийти в себя, однако вернуться к обычной жизни ему едва ли удастся в скором времени. Сама она постоянно находится рядом с сыном.
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Фото: @knyaginya
«Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем», — рассказала Наталья.
Она отмечает, что с ребенком постоянно работает психолог — у него обнаружилось постстрессовое травматическое расстройство.
«К полноценной жизни сын не вернулся и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся», — говорит Наталья.
Ранее в интервью сам Пьеха рассказывал про своего сына и отмечал, что мальчик не пошел в школу в этом году из-за гиперактивности.
Фото: Instagram Натальи Горчаковой
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