passion.ru

Жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына, которого избила соседка

Женщина, которая оказалась супругой футбольного судьи Безбородова, набросилась на ребенка музыканта после того, как он проткнул ей детский бассейн. После инцидента мальчику пришлось провести некоторое время в больнице под наблюдением врачей.
Жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына, которого избила соседка

Наталья Горчакова, бывшая супруга Стаса Пьехи и мать его сына Пети, рассказала о состоянии мальчика после неприятного инцидента с соседкой.

Она отметила, что ребенок старается прийти в себя, однако вернуться к обычной жизни ему едва ли удастся в скором времени. Сама она постоянно находится рядом с сыном.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Наталья Горчаковa в берете

Фото: @knyaginya

«Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем», — рассказала Наталья.

Она отмечает, что с ребенком постоянно работает психолог — у него обнаружилось постстрессовое травматическое расстройство.

«К полноценной жизни сын не вернулся и вернется не скоро. С ним плотно работает психолог, которая сделала заключение о посттравматическом стрессовом расстройстве. Сон, к сожалению, тоже не до конца восстановился — сын спит беспокойно, часто просыпается — специалисты это также связывают со случившимся», — говорит Наталья.

Ранее в интервью сам Пьеха рассказывал про своего сына и отмечал, что мальчик не пошел в школу в этом году из-за гиперактивности.

Фото: Instagram Натальи Горчаковой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!