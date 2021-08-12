Жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына, которого избила соседка

«Никаких физнагрузок, только спокойные прогулки на природе. В общем, жизнь маленького мальчика сильно изменилась, но пока мы с этим ничего поделать не можем», — рассказала Наталья.

Она отмечает, что с ребенком постоянно работает психолог — у него обнаружилось постстрессовое травматическое расстройство.