Жена Станислава Любшина откровенно рассказала о жизни со знаменитым актером

Еще в студенчестве Станислав женился на милой практикантке сельскохозяйственной академии Светлане. Пока она растила ребенка, Любшин учился в «Щепке», окруженный симпатичными однокурсницами. Светлана признается, что ревновала любимого.

«У него, конечно, специфичная внешность, не всем он нравился. Но кое-кто действительно «умирал» по Станиславу. Но, несмотря на мою ревность, у нас была крепкая семья. Измены с его стороны, может, и случались, но они не были частыми и регулярными», — отмечала супруга актера.

После того как Любшин окончил вуз и начал делать успехи в актерской карьере, поползли слухи о его интрижках с партнершами по фильмам. Ему приписывали романы с Людмилой Гурченко и Анастасией Вертинской, но Светлана верила супругу и не придавала этому значения.

Вскоре у пары родился второй сын. Светлана отмечает, что уже тогда ощущала назревающий кризис в семье. Серьезные проблемы начались, когда Станислав пристрастился к спиртному, сообщает Starhit.