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Жена Станислава Любшина откровенно рассказала о жизни со знаменитым актером

Любшин считал, что счастье любит тишину, и никогда не раскрывал секретов личной жизни. Однако его друзья и родственники сделали это за него.
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Станислав Любшин

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Еще в студенчестве Станислав женился на милой практикантке сельскохозяйственной академии Светлане. Пока она растила ребенка, Любшин учился в «Щепке», окруженный симпатичными однокурсницами. Светлана признается, что ревновала любимого.

«У него, конечно, специфичная внешность, не всем он нравился. Но кое-кто действительно «умирал» по Станиславу. Но, несмотря на мою ревность, у нас была крепкая семья. Измены с его стороны, может, и случались, но они не были частыми и регулярными», — отмечала супруга актера.

После того как Любшин окончил вуз и начал делать успехи в актерской карьере, поползли слухи о его интрижках с партнершами по фильмам. Ему приписывали романы с Людмилой Гурченко и Анастасией Вертинской, но Светлана верила супругу и не придавала этому значения.

Вскоре у пары родился второй сын. Светлана отмечает, что уже тогда ощущала назревающий кризис в семье. Серьезные проблемы начались, когда Станислав пристрастился к спиртному, сообщает Starhit.

«Я его постоянно уговаривала, чтобы этого не делал. Но Стас тогда пришел на работу во МХАТ, а там многие до невозможности пьющие были. Одни люди, накачавшись, веселеют, становятся остроумными. Другие, наоборот, начинают плакать. Станислав к первой категории относился. Он невероятно раскрепощался, в компании становился привлекательным. Однажды меня спросил: «Вот если бы все начать сначала, ты бы вышла за меня?» Я ответила: «Нет». А он покачал головой и сказал: «А я бы все равно на тебе женился!» — признается женщина.

Алкоголь хоть и был проблемой, но не он стал причиной развода Светланы и Станислава. Дело в том, что актер влюбился в журналистку Ирину, которая моложе его на 40 лет. После 44 лет брака Любшин ушел к девушке, годившейся ему в дочери.

С Ириной артист познакомился в Польше после одного из спектаклей, где она брала у него интервью. С тех пор они не расстаются.

Фото: Global Look Press

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