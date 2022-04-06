Жена Станислава Любшина откровенно рассказала о жизни со знаменитым актером
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Фото: АГН Москва/Global Look Press
Еще в студенчестве Станислав женился на милой практикантке сельскохозяйственной академии Светлане. Пока она растила ребенка, Любшин учился в «Щепке», окруженный симпатичными однокурсницами. Светлана признается, что ревновала любимого.
«У него, конечно, специфичная внешность, не всем он нравился. Но кое-кто действительно «умирал» по Станиславу. Но, несмотря на мою ревность, у нас была крепкая семья. Измены с его стороны, может, и случались, но они не были частыми и регулярными», — отмечала супруга актера.
После того как Любшин окончил вуз и начал делать успехи в актерской карьере, поползли слухи о его интрижках с партнершами по фильмам. Ему приписывали романы с Людмилой Гурченко и Анастасией Вертинской, но Светлана верила супругу и не придавала этому значения.
Вскоре у пары родился второй сын. Светлана отмечает, что уже тогда ощущала назревающий кризис в семье. Серьезные проблемы начались, когда Станислав пристрастился к спиртному, сообщает Starhit.
«Я его постоянно уговаривала, чтобы этого не делал. Но Стас тогда пришел на работу во МХАТ, а там многие до невозможности пьющие были. Одни люди, накачавшись, веселеют, становятся остроумными. Другие, наоборот, начинают плакать. Станислав к первой категории относился. Он невероятно раскрепощался, в компании становился привлекательным. Однажды меня спросил: «Вот если бы все начать сначала, ты бы вышла за меня?» Я ответила: «Нет». А он покачал головой и сказал: «А я бы все равно на тебе женился!» — признается женщина.
Алкоголь хоть и был проблемой, но не он стал причиной развода Светланы и Станислава. Дело в том, что актер влюбился в журналистку Ирину, которая моложе его на 40 лет. После 44 лет брака Любшин ушел к девушке, годившейся ему в дочери.
С Ириной артист познакомился в Польше после одного из спектаклей, где она брала у него интервью. С тех пор они не расстаются.
Фото: Global Look Press