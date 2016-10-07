Жена Сосо Павлиашвили продемонстрировала бесконечные ноги в коротких шортах
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Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах вместе вот уже порядка 20 лет. Супруги воспитывают двоих дочерей: 12-летнюю Елизавету и 9-летнюю Сандру.
Певец не перестает восхищаться женой, называя ее хрупкой, нежной и юной. «Я люблю свою жену, и мне нравится, что она всегда хорошо выглядит. Для меня Ирина — стимул жить и работать», — признавался ранее Сосо.
Стоит отметить, что выглядит Ирина действительно роскошно и может дать фору любой молодой красотке. Это она в очередной раз доказала, опубликовав новое фото. На снимке жена артиста позирует в коротких шортах и короткой футболке, во всей красе продемонстрировав бесконечные ноги и плоский живот.
мечты о закате... #неважночтозаокнамиМКАД
Публикация от ирина патлах павлиашвили (@ira_patlakh_pavliashvili)
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Фото: instagram