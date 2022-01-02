Жена Сергея Жигунова трогательно поздравила его с днем рождения
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Фото: Instagram @vzhigunovochka
Бывшему «гардемарину» Сергею Жигунову 2 января исполнилось 59 лет. По такому случаю супруга актера и продюсера опубликовала преисполненный любви пост в Instagram.
«У самого большого придумщика, оптимиста, лидера, творца, писателя, Артиста, режиссера, продюсера, историка, повара, дизайнера интерьеров, садовода, музыканта, у самого нежного и заботливого мужчины, у человека, который в любую минуту может поддержать и рассмешить, у лучшего мужа на свете сегодня день рождения», — написала Виктория, сопроводив пост тегом «моя любовь».
Сам именинник тоже «отреагировал» в соцсетях на собственный день рождения. «2 января 1963 года в городе Ростове-на-Дону в простой семье родился выдающийся путешественник, первооткрыватель и первопроходец Сергей Викторович Жигунов. Как сложилась его дальнейшая судьба, пока неизвестно…» — с юмором подписал Жигунов свое фото на скалах.
Напомним, что Сергей Жигунов состоит в браке с журналисткой Викторией Ворожбит с весны 2021 года. Ранее Жигунов был женат (причем дважды!) на актрисе Вере Новиковой. Пара окончательно развелась в октябре 2020-го.
Фото: Instagram Виктории Жигуновой и Сергея Жигунова