Жена Сергея Жигунова трогательно поздравила его с днем рождения

«У самого большого придумщика, оптимиста, лидера, творца, писателя, Артиста, режиссера, продюсера, историка, повара, дизайнера интерьеров, садовода, музыканта, у самого нежного и заботливого мужчины, у человека, который в любую минуту может поддержать и рассмешить, у лучшего мужа на свете сегодня день рождения», — написала Виктория, сопроводив пост тегом «моя любовь».

Сам именинник тоже «отреагировал» в соцсетях на собственный день рождения. «2 января 1963 года в городе Ростове-на-Дону в простой семье родился выдающийся путешественник, первооткрыватель и первопроходец Сергей Викторович Жигунов. Как сложилась его дальнейшая судьба, пока неизвестно…» — с юмором подписал Жигунов свое фото на скалах.