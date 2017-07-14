Накануне на стадионе «Открытие Арена» было по-настоящему жарко

Еще бы, ведь в честь своего 20-летия группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым исполнила свои самые громкие хиты. Отпраздновать юбилей вместе с любимыми музыкантами пришли порядка 45 тысяч человек.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Июл 14 2017 в 1:29 PDT

Громкий концерт совпал с днем рождения Матильды Шнуровой, которая вместе с супругом зажгла на сцене, да так, что в порыве танца на несколько секунд сдернула мини-топ, показав мужу свой бюст.