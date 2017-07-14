Жена Сергея Шнурова обнажила грудь на сцене перед многотысячной толпой
Накануне на стадионе «Открытие Арена» было по-настоящему жарко
Еще бы, ведь в честь своего 20-летия группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым исполнила свои самые громкие хиты. Отпраздновать юбилей вместе с любимыми музыкантами пришли порядка 45 тысяч человек.
Громкий концерт совпал с днем рождения Матильды Шнуровой, которая вместе с супругом зажгла на сцене, да так, что в порыве танца на несколько секунд сдернула мини-топ, показав мужу свой бюст.
Видео певец подписал: «Бусечка, я тебя люблю».
«Вы -взорвали Планету», «Экстаз! Крутая)», «Очень круто) можно смотреть бесконечно на огонь, воду и эти несколько секунд Вашей», «Спасибо за концерт , восторгу нет придела !», «Какая классная женщина», - остались в восторге фанаты.
Фото: instagram.com